Kurti takohet me Steer flasin për potencialin e Kosovës në energjinë e ripërtëritshme

Në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror, kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti u takua me presidentin e Bezos Earth Fund, Andrew Steer.

Fondi “Bezos Earth” u themelua falë një zotimi prej 10 miliardë dollarë të themeluesit dhe drejtuesit ekzekutiv të kompanisë “Amazon”, Jeff Bezos, në luftën kundër ndryshimeve klimatike dhe në mbrojte të mjedisit natyror.

Kurti e njoftoi Steer me disa prej reformave kyçe që Qeveria e Republikës së Kosovës është duke zbatuar, me theks te synimi për të arritur një rritje të qëndrueshme socio-ekonomike që është në përputhje me qëllimin e përbashkët për një shoqëri më të gjelbër dhe të drejtë.

Kurti po ashtu foli për planet dhe synimin e Kosovës për dekarbonizim, tranzicionin e drejtë energjetik dhe potencialin e Kosovës në energjinë e ripërtëritshme.

Kryeministri Kurti dhe Steer u pajtuan që të mbesin në kontakt për të diskutuar më tutje format dhe fushat e bashkëpunimit, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.