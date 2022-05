Kosova dhe BE miratojnë udhëzime të përbashkëta të politikave ekonomike, në takimin vjetor të dialogut ekonomik dhe financiar

Përfaqësuesit e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë diskutuan sot Programet e tyre të Reformës Ekonomike (ERP) me përfaqësues të Shteteve Anëtare të BE-së, Komisionit Evropian dhe Bankës Qendrore Evropiane në takimin vjetor të dialogut për politikat ekonomike dhe financiare në Bruksel. Takimi rezultoi në marrëveshjen e përbashkët të gjashtë pikave specifike udhëzuese të politikave ekonomike që do të zbatohen nga partnerët e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia në vitin e ardhshëm.

Takimi u përqendrua në sfidat e jashtëzakonshme socio-ekonomike dhe shëndetësore të krijuara nga pandemia Covid-19 dhe ndikimi i luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Pjesëmarrësit ranë dakord për rëndësinë e lartë të dialogut të përbashkët të politikave ekonomike dhe financiare dhe rëndësinë e marrjes së përgjigjeve të duhura të politikave për të zbutur ndikimin negativ në energjinë, çmimet e ushqimeve, rritjen dhe punësimin. BE-ja do të vazhdojë të mbështesë partnerët e zgjerimit në përmbushjen e kritereve të anëtarësimit ekonomik dhe të gjithë pjesëmarrësit e angazhuar për të përshpejtuar tranzicionin e gjelbër dhe dixhital në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi.

Takimi i këtij viti shqyrtoi Programin e Reformës Ekonomike të Kosovës 2022-2024 dhe pjesëmarrësit vunë re një rikthim më të fuqishëm ekonomik në vitin 2021 dhe stabilizim të treguesve kryesorë fiskalë nga aq sa ishte parashikuar. Megjithatë, Kosova u ftua që të llogarisë me kujdes rreziqet ekonomike në rënie në kontekstin e pushtimit Rus të Ukrainës. Diskutimet u fokusuan në zbatimin efektiv të reformave strukturore që do të përshpejtojnë rimëkëmbjen ekonomike pas krizës, ndërkohë që do të mbështesin politikën e qëndrueshme makroekonomike dhe fiskale. Karakteristika kritike është rikthimi gradual i rregullave fiskale.

Për sa i përket rritjes së konkurrencës dhe rritjes afatgjatë dhe gjithëpërfshirëse, Kosova duhet të vazhdojë të trajtojë informalitetin në ekonomi dhe konkurrencën e ulët të sektorit privat. Gjithashtu duhet të shfrytëzojë potencialin e burimeve të rinovueshme dhe të kursimit të energjisë dhe të hapë plotësisht tregun e energjisë. Së fundi, Kosova duhet të përmirësojë cilësinë dhe rëndësinë e sistemit arsimor për të rritur punësimin dhe për të zbutur mospërputhjet e aftësive, thuhet në komunikatën për media e zyrës së BE në Kosovë.

Konkluzionet e Përbashkëta https://www.consilium.europa.eu/media/56385/st09459-en22.pdf