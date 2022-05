MSh: Lija e majmunëve, infeksion tashmë i shfaqur në disa vende të botës, por jo edhe në Kosovë

Zëvendësministrja e Shëndetësisë Dr. Dafina Gexha Bunjaku bashkë me drejtorin e IKShPK-së, profesorin Naser Ramadani në Ministrinë e Shëndetësisë, kanë mbajtur një konferencë për media lidhur me linë e majmunëve, infeksion tashmë i shfaqur në disa vende të botës, por jo edhe në Kosovë.

Rreziku i importimit të infeksionit Lija e majmunëve është një realitet, por lajm të mirë përbën fakti se të dhënat e deritashme tregojnë se ky virus nuk ka as për afërmi shpejtësi të përhapjes si të Covid-19, prandaj, vend për panik nuk ka, por vigjilenca nuk do të na mungojë, kështu tha sot Gexha Bunjaku.

Ajo tha se Ministria e Shëndetësisë, me strukturat e veta, po monitoron në vazhdimësi situatën, duke vlerësuar e analizuar të gjithë informacionin në dispozicion, duke vlerësuar rrezikun për popullatën në vend e duke përgatitur rekomandime për profesionistët shëndetësorë.

“Mësimet që i kemi të freskëta nga Covid-19, na mësojnë së infeksionet mund të përhapen shpejtë prej një vendi në vend tjetër, e vendi jonë ka qarkullim me vendet ku tashmë është shfaqur kjo sëmundje”. Zëvendësministrja Gexha-Bunjaku tha se “jemi duke i studiuar masat të cilat po i marrin shtetet ku është shfaqur ky infeksion, si izolimi individual i rasteve të prekura dhe gjurmimi i kontakteve të tyre. Po e përsëris edhe një herë, të dhënat nga institucionet më relevante botërore tregojnë se përhapja e kësaj sëmundjeje është e ulët dhe, tash për tash, nuk ka raportim për përhapje me ajër, por kryesisht me kontakt direkt të afërt. Në vendin tonë deri më sot nuk është regjistruar asnjë rast me këtë sëmundje. Në IKShPK, tashmë kanë filluar përgatitjet, për porositë e testeve diagnostikuese për këtë sëmundje”.

Ajo tha se Ministria e Shëndetësisë bashkë me IKShPK është në gatishmëri dhe monitoron nga afër zhvillimet në rajon dhe më gjerë dhe qëndron në kontakt të vazhdueshëm me Qendrën Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH).

Me thirrjen për kujdes, zëvendësministrja Gexha Bunjaku theksoi se në bazë të dhënave epidemiologjike të deritanishme, rreziku për popullatën e përgjithshme është i ulët, pasi sëmundja zakonisht është e lehtë dhe vet-kufizuese, me përhapje relativisht të vogël.

Qytetarët këshillohen që për çdo ndryshim në lëkurë ethe, dhimbje muskujsh, lodhje të paraqiteni sa më parë pranë mjekut familjar. Dhe të kujdesen që gjësendet personale deri në ekzaminim t’i mbajnë larg nga familjarët, të afërmit e miqtë. Gjithashtu të ndjekin udhëzimet e mjekëve në rast të skuqjes apo ndryshimeve të pazakonshme të lëkurës.

Drejtori i IKSHPK-së. prof. Naser Ramadani tha se duke pasur parasysh se kjo sëmundje e ka djepin në Afrikë, dalja e sëmundjes në kontinentet tjera paraqet brengë dhe njëherësh sfidë për përcjelljen e sëmundjes në vendin tonë, duke shtuar se ekipet e epidemiologëve janë në gatishmëri të plotë po përcjellin ecurinë e sëmundjes dhe shfaqjen eventuale të ndonjë rasti të dyshimtë.

“IKSHPK ka përpiluar dokumentin e parë, me rekomandime dhe masa për institucionet shëndetësore sa i përket sëmundjes së lisë së majmunëve, i cili është shpërndarë të gjitha institucioneve shëndetësore në vend, dhe do të përditësohet me të dhënat e reja”.

Sa i përket furnizimit me vaksina për një sëmundje të tillë, prof. Ramadani tha se vaksina ende nuk është e disponueshme për distribuim dhe ekziston në botë vetëm vaksina kundër Variola Vera që mbron edhe kundër lisë se majmunëve, kurse një agjent antiviral i zhvilluar për trajtimin e lisë është licencuar, thuhet në postimin në Facebook të MSh-së.