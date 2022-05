MAShTI: Në Forumin Botëror të Arsimit adresohen çështje e sfida me të cilat ballafaqohet arsimi

Në Forumin Botëror të Arsimit 2022 në Londër, ku mori pjesë ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci, u diskutuan pikëpamje rreth humbjeve mësimore të shkaktuara nga pandemia, ndërsa u fol edhe rreth përkeqësimit të shëndetit mendor të nxënësve, pabarazive sociale dhe grupeve të margjinalizuara.

“Arsimi: Ta ndërtojmë të ardhmen më të fortë, më të guximshme dhe më të mirë”, ka qenë tema e Forumit të këtij viti, ku ministra dhe ekspertë të arsimit nga 110 shtete të botës kanë diskutuar çështje dhe sfida me të cilat ballafaqohet arsimi.

Ministrja Nagavci ka folur për politikat e reja dhe përkushtimin e Ministrisë së Arsimit që të sigurohet gjithëpërfshirje dhe cilësi në arsim, ndërsa ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit, në mënyrë që të përitojmë edhe nga përvojat e sistemeve të tjera arsimore dhe duke përshtatur praktikat e mira me kontekstin tonë.

Gjatë qëndrimit në Mbretërinë e Bashkuar, Nagavci ka pasur takime me ministra të Ballkanit Perëndimor, ndërsa, takime të frytshme me temë bashkëpunimin në arsim, ministrja ka pasur edhe me Julian Braithwaite, drejtor gjeneral për Evropë, Andrew Page, drejtor i Departamentit për Ballkanin Perëndimor pranë Ministrisë së Jashtme britanike dhe Peter Brown, drejtor i Këshillit Britanik për Ballkanin Perëndimor.

Po ashtu, bashkëpunimi i mëtejshëm dhe mundësitë e angazhimit për tejkalimin e sfidave me të cilat po përballet sistemi i edukimit dhe planet për përmirësimin e rezultateve, kanë qenë temë e bisedës në takimin që ministrja Nagavci e ka pasur me James Saavedra drejtor botëror për Edukim dhe përfaqësues i Bankës Botërore.

Në këto takime, ministrja Nagavci ka shprehur mirënjohje për parterët zhvillimorë që e kanë mbështur arsimin përmes projekteve të rëndësishme që i kanë kontribuar ngritjes së cilësisë, ndërsa ka theksuar rëndësinë që ka për MAShTI-n vazhdimi i bashkëpunimit, me qëllim të realizimit të synimeve për gjithëpërfshirje dhe cilësi në arsim, thuhet në faqen zyrtare të MAShTI-t.