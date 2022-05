Vdes ish-presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta pas marrjes së lajmit për largimin nga jeta e ish-presidentit Bujar Nishanit ka ngushëlluar familjen për këtë humbje të madhe.

Presidenti Meta në postimin e tij në Facebook ka thënë se presidenti Nishani do të kujtohet gjithnjë si një personalitet me vlera të rralla të një udhëheqësi me integritet dhe vision dhe se kontributi i tij për Shqipërinë dhe demokracinë do të kujtohet përherë me respekt.