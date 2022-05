Mehaj: FSK dhe FARSH përfundojnë me sukses trajnimin për qitje luftarake me mortaja

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka njoftuar se Forca e Sigurisë së Kosovës kanë përfunduar me sukses trajnimin për qitje luftarake me mortaja.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se në kuadër të bashkëpunimit dypalësh ushtarak në mes të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe FSK-së, nën drejtimin e instruktorëve të forcave tokësore shqiptare, është realizuar me sukses trajnimi i përbashkët me realizimin e qitjeve luftarake me mortaja dhe xhenion luftarake, në poligonin kombëtar të Bizës.