BB: Marrëveshja për reformën sociale, është përgjigje ndaj krizës inflacionare dhe jo prekja e mjeteve të trustit pensional

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, pritën sot në takim zëvendëspresidenten e Bankës Botërore për Evropën dhe Azinë Qendrore, Anna Bjerde, drejtoreshën rajonale të Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, Linda van Gelder, drejtoreshën e re rajonale për Ballkanin Perëndimor, znj.Xiaoqing Yu, si dhe Menaxherin e zyrës së Bankës Botërore për Kosovë, Massimiliano Paolucci.

U bisedua për stabilitetin institucional dhe indikatorët pozitivë. Kryeministri veçoi rritjen e eksporteve dhe potencialin e madh në fushën e teknologjisë së informacionit si dhe angazhimin e qeverisë për digjitalizim. Bjerde e përgëzoi Qeverinë për rritjen ekonomike që ishte ndër më të lartat në rajon.

Përfaqësuesit e Bankës Botërore thanë se presin që së shpejti të kalojë në kuvend marrëveshja për reformën sociale, sepse ajo është përgjigja e duhur ndaj krizës inflacionare dhe jo prekja e mjeteve të trustit pensional.

Si përparësi e pasuri e vendit tonë u theksua kapitali njerëzor, prandaj Qeveria është fokusuar te investimet në fëmijërinë e hershme, në kopshte e parashkollorë. U fol për rëndësinë që ka arsimimi profesional në parandalimin e migrimit të të rinjve. Kryeministri theksoi mbështetjen e Qeverisë për vajzat në STEM, me qëllim të mbylljes së hendekut gjinor në profesione.

Kryeministri Kurti shprehu mirënjohjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës për mbështetjen e Bankës Botërore për Kosovën në shumë fusha. Ai veçoi projektin për përballjen me pandeminë Covid-19. Lidhur me situatën stabile aktuale në vend, u theksua se tash e disa ditë kemi regjistruar numra njëshifrorë të të infektuarve me këtë virus. Znj.Bjerde cilësoi si impresive shkallën e vaksinimit që Kosova ka arritur.

Duke biseduar për situatën aktuale me energji elektrike, u përmend edhe ndikimin i luftës në Ukrainë. Kryeministri bëri të ditur se jemi afër lansimit të Strategjisë së energjisë dhe ritheksoi përkushtimin e Qeverisë për energji të ripertëritshme, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.