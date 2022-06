Komuna e Prishtinës zgjat orarin e punës me palë nga 07:30 -16:00

Komuna e Prishtinës njofton se orari i punës me palë në Sektorin e Gjendjes Civile (SGJC) dhe në Qendrën për Shërbim me Qytetarë (QSHQ) tani e tutje do të jetë duke filluar nga ora 07:30 deri në orën 16:00.

Vendimi hyn në fuqi nga dita e hënë, më datë 06 qershor 2022.

Duke e konsideruar numrin e madh të kërkesave për shërbime nga qytetarët e Kryeqytetit, ky vendim është marrë me qëllim të rritjes së kohëzgjatjes për shërbime si dhe mundësinë për ofrimin e shërbimeve për qytetarët që punojnë e nuk kanë pasur mundësi të paraqesin kërkesat e tyre në oraret e deritanishme.

Komuna është tejet e përkushtuar në rritjen e efikasitetit të shërbimeve për qytetarët e Kryeqytetit, thuhet në postimin në Facebook të Komunës së Prishtinës.