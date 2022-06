MAShTI: Mbi 24 mijë nxënës i nënshtrohen pjesës së parë të testit të arritshmërisë

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka bërë të ditur se për nxënësit e klasëve të nënta është organizuar sot pjesa e parë e testit të arritshmërisë, me ç’rast mbi 24 mijë nxënës i janë nënshtruar këtij testi në 176 Qendra të Testimit, ku të angazhuar për mbarëvajtje procesit kanë qenë rreth 1600 administrues.

Sipas raporteve të para të para nga komunat, testi ka filluar me kohë sipas planifikimit dhe përgatitjeve paraprake, me përjashtim të dy qendrave në Ferizaj dhe Lipjan, ku si pasojë e vonesave të administratuesve, testi ka filluar me pak vonesë.

Divizioni për Vlerësim, Standarde dhe Monitorim i MAShTI, bazuar në raportet e komisionerëve dhe informatata të mbledhura do të analizojë gjithë procesin e testimit dhe pas vlerësimit të përgjithshëm do të vendoset për hapat që do të ndërmirren në vazhdim sa i përket pjesës së parë të Testit të Arritshmërisë.

Në pjesën e parë, nxënësit janë testuar në katër lëndë: gjuhë amtare, gjuhë angleze, histori dhe gjeografi, ndërsa pjesa e dytë e testit do të mbahet më 14 qershor 2022, thuhet në postimin në Facebook të MAShTI-t.