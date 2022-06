Krasniqi emëron Arben Mustafa, koordinator të Departamentit për Financa në KQM

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, sot, përmes një konference për media, ka prezantuar aderimin e ri në këtë parti, ekonomistin Arben Mustafa.

Kryetari i PDK-së ka njoftuar njëkohësisht se Mustafa do të marrë edhe përgjegjësi shtesë në kuadër të Kabinetit për Qeverisje të Mirë, si Koordinator i Departamentit për Financa.

Krasniqi ka thënë se sot, Kosovës i duhen profesionistë, djem e vajza të reja, që me njohuritë dhe përvojën e tyre, kontribojnë për vendin, hapin rrugë të reja për zhvillim ekonomik dhe promovojnë qeverisjen e mirë.

“Që vizioni ynë ekonomik e zhvillimor të jetësohet, pa dyshim që na duhet, para se gjithash një menaxhim dhe shpërndarje e mirë e buxhetit dhe parasë publike, dhe hartim i politikave të duhura fiskale, të cilat krijojnë kushtet për stabilitet financiar dhe rritje ekonomike. Këtë objektiv në Kabinetin për Qeverisje të Mirë, do ta arrijmë përmes Departamentit për Financa. Sot, vërtetë kam kënaqësinë e veçantë që të prezantoj para jush koordinatorin Departamentit pë Financa në kuadër të Kabinetit për Qeverisje të Mirë, profesorin e dalluar të ekonomisë, Arben Mustafa. Arbeni ka një bagazh të madh profesional e intelektual, në bashkëpunim me ekipin e tonë të ekspertëve, do të na ndihmojë në ofrimin e alternativës sonë për sektorin e financave, që është një ndër pikat më me prioritet në vizionin tonë për qeverisjen e ardhshme”, ka thënë Krasniqi.