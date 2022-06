Kosova e Shqipëria së shpejti me marrëveshje të re bashkëpunimi në shëndetësi

Zëvendësministrja e Shëndetësisë e Republikës së Kosovës, dr. Dafina Gexha-Bunjaku tha sot se bashkëpunimi midis Kosovës dhe Shqipërisë në fushën e shëndetësisë duhet të rritet dhe se marrëveshjet që janë duke u përgatitur midis dy ministrive respektive do t’i shërbejnë këtë qëllimi.

“Sot, më 10 qershor, në emër të kabinetit jam shumë mirënjohëse për vizitën tuaj, e cila është më shumë se ndërshtetërore. MSh qëndron fort në bashkëpunim me qellim të përfarimit të dy republikave. Me qytetarin në rrafsh të parë, duhet të sigurojmë sisteme shëndetësore të qasshme. Sistemet shëndetësore duhet të rriten dhe më shumë bashkëpunimin”, tha sot zëvendësministrja Gexha –Bunajku e cila bashkë me zëvendësministrin Arsim Berisha ishin nikoqir të ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ogerta Manastirliu, e cila qëndroi sot për një vizitë zyrtare në Kosovë.

Ministrja Manastirliu tha se është në Kosovë për të mbështetur dhe për të dhënë ndihmë në çdo aspekt për Ministrinë e Shëndetësisë dhe sektorin shëndetësor kosovar në përgjithësi.

“Arsyeja dhe çështjet kryesore që u diskutuan në takimin e sotëm janë ndalur në dy marrëveshjet që presim të firmosen në mbledhjen e dy qeverive gjatë qershorit. Me dy marrëveshje që konsistojnë me bashkëpunimin mes dy spitaleve afër kufirit. Diskutuam edhe me shumë seriozitet për të gjitha çështjet që lidhen në sezonin turistik. Ne kemi siguruar që prej datës 15 qershor, qendrat shëndetësore verore të jenë në dispozicion të pushuesve dhe t’i shërbejnë me cilësi të gjithë pushuesit kosovarë” , deklaroi ajo.

Ministrja Manastirliu tha se bashkëpunimi dhe shërbimet shëndetësore midis dy shteteve duhet të rriten. Përveç bashkëpunimit ndërkufitar në shëndetësi, ajo ka përmendur edhe shërbimet e fushës së kardiokirurgjisë.

"Shqipëria ka hapur qendrën e dytë kardiokirurgjike, për të pasur më shumë mbulim në këtë drejtim. Patjetër që e mundëson lëvizjen të kardiokirurgëve për të ardhur në Kosovë.

Nga ana e saj, zëvendësministrja Dafina Gexha Bunjaku ka theksuar gatishmërinë e palës kosovare për të kontribuar në bashkëpunimin në fusha të ndryshme në shëndetësi dhe për të vijuar me shërbime shëndetësore për qytetarët e veriut të Shqipërisë në spitalet dhe institucionet shëndetësore të Kosovës, thuhet në komunikatën për media e MSh-së.