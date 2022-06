Rama shpall “Qytetarë Nderi” të Prishtinës, gazetarin britanik Vaughan Smith

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka uruar të gjithë qytetarët e Kryeqyteit, Ditën e Çlirimit të Prishtinës.

Rama në postimin e tij në Facebook ka shpall “Qyetatë Nderi” të Prishtinës gazetarin e njohur britanik Vaughan Smith, i cili i dha botës dëshmitë e para filmike të luftës së pamëshirshme që po ndodhte në Kosovë.

Gëzuar të gjithë qytetarëve të Kryeqytetit, Ditën e Çlirimit të Prishtinës!

Në këtë ditë, 23 vite më parë, Prishtinës iu kthye shpresa, shpërblimi i brezave dhe sakrificave shumëvjeçare për më të shtrenjtën liri!

Për të shënuar 23 vjetorin e kësaj date historike për Kryeqytetin, u mblodhëm në një seancë solemne bashkë me dy nënkryetarët, Donjeta Sahatciu e Alban Zogaj me drejtorët dhe me Asamblenë Komunale të Prishtinës.

Po në këtë seancë, për të nderuar kontributin e pashoq dhe dëshirën e guximin e tij për të tregu të vërtetën, gazetarin e njohur britanik Vaughan Smith, i cili i dha botës dëshmitë e para filmike të luftës së pamëshirshme që po ndodhte në vendin tonë, e shpallëm “Qytetar Nderi” të Kryeqyetit!