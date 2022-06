Kurti: Lufta çlirimtare nuk mund të kujtohet, mendohet dhe as të paramendohet nga askush pa Jasharët

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bëri homazhe në Prekaz në nderim të familjes Jashari me rastin e 12 Qershorit, Ditës së Paqes, bashkë me presidenten e vendit, Vjosa Osmani, zëvendëskryeministren për Çështje të Pakicave dhe të Drejtat e Njeriut, Emilija Rexhepi, ministrin e Mbrojtjes, Armend Mehaj dhe zëvendësministrin e Mbrotjes, Shemsi Syla. Lufta çlirimtare nuk mund të kujtohet, nuk mund të mendohet dhe as nuk mund të paramendohet nga askush pa Jasharët, kështu u shpreh sot kryeministri Kurti.

“Prekazi heroik është kryeqyteti i kryengritjes shqiptare, andaj sot u themi të gjithë qytetarëve të Republikës, shqiptarëve mbarë, urime 12 Qershori, Dita e Çlirimit edhe e Paqes, e cila i ka rrënjët pikërisht këtu tek sakrifica dhe flijimi i familjes së gjerë Jasharaj, me ç’rast nga 59 veta gjithsej, gjysma ishin fëmijë e gra krahë për krahë me komandantin, kryekomandantin Adem Jashari, bacën Shaban, Hamzën dhe të gjithë të tjerët aty”, theksoi kryeministri Kurti.

Lavdia e tyre është e përjetshme ashtu sikurse edhe kujtimi ynë i pashlyeshëm, u shpreh në fund kryeministri Kurti, thuhet në komunikatën për media ZKM-së.