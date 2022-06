Policia arreston një person, mashtroi disa qytetarë se do t’ju ndihmojë për marrjen e subvencioneve

Policia e Kosovës, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit – Sektori për Hetimin e Korrupsionit, gjate ndërmarrjes së veprimeve hetimore ka arrestuar të dyshuarin me iniciale (I. K.), i cili dyshohet se duke e keqpërdorur pozitën e tij si zyrtar në Komunën e Fushë Kosovës, i ka mashtruar ankuesit në këtë rast, i ka joshur duke iu premtuar që do t’i ndihmojë në marrjen e subvencioneve dhe viktimat në rastin konkret, duke e pasur parasysh se i njëjti punon si zyrtar në Komunë i kanë besuar dhe i kanë dhënë para (disa mijë euro) për rregullimin e dokumenteve dhe aplikimin për subvencione, e që në fakt i dyshuari nuk ka rregulluar dokumente e as që ka aplikuar për subvencione, duke ju shkaktuar dëm të konsiderueshëm material ankuesve.

Me këtë rast i dyshuari i lartcekur me iniciale dyshohet se ka kryer vepër penale “Mashtrim” përcaktuar sipas kodit penal të RKS-së.

I dyshuari është intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës dhe me aktvendim të Prokurorit të Shtetit i njëjti dërgohet në mbajtje për 48 orë për proceduar të mëtejme ligjore, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.