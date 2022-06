Nënshkruhet memorandum i mirëkuptimit mes Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Avokaturës Shtetërore

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, sot ka marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Avokaturës së Shtetit, që ka për qëllim rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së shërbimeve të gjykatave dhe gjithashtu, rritjen e transparencës dhe bashkëpunimit.

Nënshkrimin e këtij Memorandumi, ministrja Haxhiu e ka vlerësuar si ngjarje të rëndësishme për sistemin e drejtësisë me anë të cilit thellohet bashkëpunimi profesional dhe konstruktiv në mes të institucioneve të drejtësisë.

Haxhiu tha se, një ndër objektivat e mandatit të saj si ministre e Drejtësisë është edhe digjitalizimi i sistemit të drejtësisë në vend, e paraparë, përmes veprimeve konkrete, edhe në Strategjinë për Sundimin e Ligjit.

Ndryshimi i mënyrës së funksionimit të gjykatave, tha ministrja Haxhiu, është vlerësuar si shumë i nevojshëm për të rritur efikasitetin dhe njëherit për të filluar dhe zbatuar një mënyrë më inovative të punës, e cila para së gjithash do të thjeshtësohet e lehtësohet përmes komunikimit elektronik.

“Si Ministre e Drejtësisë, zotohem se ky Memorandum do të jetë një pjesë nga seria e akteve të tilla edhe me institucione të tjera të cilat i kanë paraprirë dhe do t’i pasojnë qëllimit të njëjtë, pra digjitalizimit të sistemit të drejtësisë”, tha Haxhiu.