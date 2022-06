Rama: Lëshohet leja e ndërtimit e xhamisë në Ulpianë

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama për procesin e ndërtimit të Xhamisë ka thënë se qytetarët e lagjeve ‘Dardania’ e ‘Ulpiana’ duhet ta gëzojnë të drejtën të praktikojnë fenë e tyre në mënyrë të dinjitetshme.

Rama në postimin në Facebook ka thënë se ky proces u shoqërua me procedura të stërzgjatura, me pajisjen e BIK-ut me kushtet ndërtimore në vitin 2017, të cilat u plotësuan me ndryshime më vonë në vitin 2020, kur edhe u pajisën me lejen për sigurimin e gropës së gërmimit.