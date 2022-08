Sveçla: Institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të sigurojnë lëvizjen e lirë për të gjithë qytetarët pa dallim

Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla së bashku me zëvendësministrin Bardhyl Dobra dhe ekipen, ka vizituar komunat veriore të Republikës së Kosovës.

Sveçla në postimin e tij në Facebook ka thënë se nga takimet e shumta me pjesëtarët e Policisë së Kosovës dhe KFOR-it se situata në këto komuna është e qetë dhe stabile.

“Nga kjo vizitë, ne pamë nga afër se ata suksesshëm po përmbushin detyrat e tyre në zbatimin e ligjit, ruajtjen e paqes dhe ofrimin e një stabiliteti të qëndrueshëm si qëllim yni i përbashkët. Angazhimi i tyre i përditshëm në ofrimin e sigurisë dhe vendosjen e ligjshmërisë janë edhe lehtësim por edhe garancë për një jetesë më të mirë të banorëve të kësaj zone.

Institucionet e Republikës së Kosovës do të vazhdojnë të sigurojnë lëvizjen e lirë për të gjithë qytetarët pa dallim, në përputhje me ligjet në fuqi. Do të jemi zbatues të vendimeve të drejta dhe ligjore të cilat janë në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.