Policia arreston 5 persona të dyshuar për trafikimin me njerëz, identifikon dy viktima të trafikimit 

Policia e Kosovës, Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Njerëz në vazhdën e aktiviteteve të saj për ta parandaluar dhe luftuar trafikimin me njerëz, përmes hetuesve kompetent nga Sektori qendror i hetimeve në tri ditët e fundit pas hetimeve të zhvilluara me prokuroritë përkatëse, ka zhvilluar dy operacione dhe ka arrestuar gjithsej pesë (5) persona të dyshuar m/kosovar për kryrjen e veprave penale si: Trafikim me Njerëz, Shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit dhe vepres penale të Dhunimit.

Nga pesë personat e arrestuar dy nga ta me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje ndërsa tre janë liruar në procedurë të rregullt.

Lidhur me rastet në fjalë janë të identifikuara edhe dy (2) viktima të trafikimit të moshës së mitur, të cilat po marrin shërbimet dhe trajtimin sipas procedurave standarde për personat e trafikuar, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.