Presidentja Osmani me zv/ndihmës sekretarin e SHBA-ve Escobar, diskuton për procesin e dialogut me Serbinë

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, priti në takim zëvendës ndihmës Sekretarin e Shtetit të SHBA-ve, Gabriel Escobar.

Në takim me Escobar, presidentja Osmani diskutoi për procesin e dialogut me Serbinë, si dhe zhvillimet e fundit, me theks të veçantë në veriun e Kosovës. Presidentja ka potencuar se Kosova do të vazhdojë të jetë palë konstruktive, e barabartë dhe e përkushtuar në procesin e dialogut, duke kontribuar për paqe dhe stabilitet në vend dhe rajon.

Presidentja Osmani ka theksuar se prioritet i institucioneve të Kosovës është zbatimi i ligjit dhe në këtë kontekst ka potencuar se vendimet e institucioneve të Kosovës janë në përputhje me marrëveshjet e Brukselit për lirinë e lëvizjes dhe nuk drejtohet kundrejt asnjë komuniteti.

Sipas presidentes Osmani, institucionet e Kosovës janë në komunikim dhe koordinim të vazhdueshëm me partnerët tanë ndërkombëtar dhe çdo vendim i tyre reflekton frymën kushtetuese të vendit dhe vlerat demokratike, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Presidentes.