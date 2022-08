OEAK: Sektori privat ka rol kyç në rritjen e mëtejme ekonomike të Ballkanit Perëndimor

Sektori privat ka rol kyç në rritjen e përshpejtuar të ekonomive individuale dhe integrimin rajonal ekonomik të Ballkanit Perëndimor, siç u theksua nga Zëvendësndihmës Sekretari i Shtetit Amerikan, Gabriel Escobar, në takim me udhëheqësinë dhe anëtarët e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë.

Zëvendësndihmës Sekretari Escobar thekoi rolin e rëndësishëm që ka sektori privat, duke shtuar se çmon punën avokuese që bëjnë odat rajonale amerikane dhe shoqatat e biznesit, për t’i sjellë përfitime tërë rajonit.

Derisa vlerësoi se një pjesë e rritjes lidhet me aktivitetet ekonomike pas pandemisë COVID dhe remitencat nga jashtë, ai tha se ka rritje të fuqishme ekonomike në gati secilin shtet të Ballkanit Perëndimor.

“Mesazhi im për kompanitë amerikane është se nëse keni një treg të konsoliduar, të hapur në rajon, ju keni kapacitetin për një rritje të vrullshme në furnizim me gaz likuid natyror (LNG), në dërgesa, në transport, IT, energji të ripërtërishme dhe sektorë më të vegjël, si turizmi dhe zbavitja. Këto investime nuk do t’i shërbejnë vetëm Ballkanit Perëndimor, por Evropës Lindore në përgjithësi,” tha Escobar, duke shtuar se Ballkani ka potencialin të bëhet ofrues i shërbimeve për tërë Evropën.