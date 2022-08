Manifesta 14: Edona Kryeziu eksploron kushtet e pritjes në aspektin gjeopolitik, ekonomik dhe emocional

Manifesta 14 njofton se praktika artistike ndërdisiplinore e Edona Kryeziut përbëhet nga tregimtaria mes metodave të ndryshme duke përfshirë instalacionet performative, fotografinë dhe videon.

Si pjesë e ekspozitës tematike Grand Scheme of Things, në katin e katërt të Grand Hotel nën titullin – mbi migrimin – ajo eksploron kushtet e pritjes në aspektin gjeopolitik, ekonomik dhe emocional , ku mezipritja dhe pritshmëritë, mvishen me cilësitë e të qenurit e të ëndërruarit, ndërsa kjo pritje është vënë në prehje.

Dizajni tingullor dhe kompozimi nga Fabian Saul, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14 Prishtina.

there are crossroads where ghostly signals flash from the traffic, 2022, © Edona Kryeziu. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha