MKRS: Në 25 vjetorin e Shën Nënë Terezë organizohen aktivitete të shumta kulturore dhe përkujtimore

Përkujtojmë jetën dhe veprën e humanistes shqiptare, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, e njohur si Nënë Tereza.

Ministria e Kulturës njofton se në 25 vjetorin e kalimit në amshim të Shën Nënë Terezës, Qeveria e Republikës së Kosovës organizon “Ditët e Nënë Terezës” me aktivitete të shumta kulturore dhe përkujtimore.

“Ditët e Nënë Terezës” fillojnë sot më 26 gusht me një akademi solemne të organizuar nga Ipeshkvia e Kosovës, ndërsa mbarojnë me koncertin e Filharmonisë së Kosovës me datën 5 shtator.

Shën Nënë Tereza vdiq më 5 shtator të vitit 1997 në Kalkuta të Indisë, ndërsa me veprën e saj la gjurmë në gjithë botën. Ajo u nderua me çmimin Nobel për Paqe, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.