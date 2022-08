Kryeministri Kurti: Fryma e bisedimeve parimore e të barabarta në Bruksel është reciprociteti

Kryeministri Albin Kurti ka njoftuar qytetarët e Republikës së Kosovës, se me dokumente identifikimi (ID) të lëshuara nga Kosova, do të mund të kalojnë pa pengesa, ngarkesa e vonesa kufirin me Serbinë në të gjitha vendkalimet kufitare. Njësoj do të vlejë edhe për kahjen e kundërt me rastin e hyrjes në Kosovë me dokumente identifikimi (ID) të lëshuara nga autoritetet e Serbisë.

Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se fryma e bisedimeve parimore e të barabarta në Bruksel është reciprociteti dhe se zgjidhjet normalizuese duhet ta kenë reciprocitetin përbrenda, teksa marrëdhëniet e mira fqinjësore e nënkuptojnë atë.