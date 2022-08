Klinika e Pediatrisë nuk ka fëmijë të spitalizuar me Covid-19, raste me Covid-19 nuk ka as në Spitalin e Pejës.

Bazuar në raportin e datë 27 gusht 2022, në klinikat e QKUK-së dhe në spitalet e përgjithshme po trajtohen 24 pacientë të konfirmuar me COVID-19, thuhet në postimin në Facebook të ShSKUK-së.

Raporti sipas klinikave dhe spitaleve:

Klinika Infektive, 7 pacientë

Klinika e Gjinekologjisë, 2 paciente

Spitali i Gjakovës, 9

Spitali i Prizrenit, 3

Spitali i Gjilanit, 3