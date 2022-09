KMDLNj: Prokuroria e Shtetit të hetojë kërcënimet ndaj kryetarit të SBAShK-ut, Jasharaj

KMDLNj fton Prokurorinë e Shtetit të nisë hetimet për kërcënimet që po i bëhen Rrahman Jasharajt e që mund t’i rrezikojnë jetën si dhe familjen. Si dëshmi për nisje të hetimeve mund të merren postimet e Elvis Hoxhës, Hysamedin Ferraj dhe debatet në mediat në Kosovë. Mund edhe mos të pajtoheni me grevën dhe me Rrahman Jasharajn por duhet të respektoni të drejtat e tyre njerëzore e që në rastin konkret po shkelen në mënyrë flagrante.

KMDLNj vlerëson se grevat duhet të jenë mjet i skajshëm dhe duhet të përdoren të gjitha mundësitë tjera para se të shkohet në grevëdhe përkrah çdo grevë që organizohet në përputhje me ligjin dhe greva e SBASHK-ut ështe në përputhje të plotë me ligjin. Ndërkaq, sa i përket orientimit kombëtar të Rrahman Jasharaj, duhet të jeni i çmendur e të besoni çka thotë Elvis Hoxha.

Qeveria as që ka treguar interesim të vendosë një dialog social dhe të bashkëpunimit me SBASHK-un, përkundrazi, me të gjitha mjetet është përpjekur ta thyejë grevën duke e përçarë sindikatën për ta futur pastaj nën kontrollë. Reagimi i presidentes është i vonuar, shumëkuptimësh dhe nuk lë shpresë që donë vërtetë të kontribuojë në tejkalimin e situatës përveç se bënë përpjekje të sigurojë një strategji dalëse, pa pasoja, për Qeverinë e Kosovës.

Të drejtat e njeriut, të drejtat e organizimit dhe veprimit sindikalist nuk kanë alternativë tjetër për një vend me demokeaci e aq më pak kërcënimin dhe shantazhimin me të cilat populli i Kosovës ishte përballur shumë herë por nuk është pajtuar pavarësisht çmimit që e ka paguar. Kosova ka shumë probleme tjera për t’u marrë me njëri-tjetrin, thuhet në komunikatën për media e KMDLNj-së.