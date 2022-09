Kurti dhe Haxhiu dorëzuan në Kuvend dosjen e dokumenteve për vettingun

Reforma në drejtësi, me theks vettingu në sistemin e drejtësisë, janë prioritet i Qeverisë dhe shtetit, theksoi kryeministri i Republikës së Kosovës në takimin me Kryetarin e Kuvendit, Glauk Konjufca.

Pas një pune intensive dhe pas konsultimeve me grupet parlamentare, Kryeministri Kurti, së bashku me Ministren e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, dorëzuan në Kuvend dosjen e dokumenteve për vettingun.

Versioni i dorëzuar i draftit të amendamenteve kushtetuese është në përputhje të plotë me rekomandimet e dala nga Opinioni i Komisionit të Venecias, ndërsa në pako është përfshirë edhe një plan i ideuar për ndryshimet ligjore, që duhet të realizohen bashkë, pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese ose paralelisht me to.

Gjatë takimit u theksua se reforma në drejtësi mundëson kthimin e besimit të qytetarëve në drejtësi dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe fenomeneve tjera negative. Ndërsa vettingu mundëson, që në sistemin e drejtësisë të jenë vetëm ata që kanë integritet të lartë moral dhe profesional, dhe, që mund ta justifikojnë pasurinë e tyre.

U ritheksua se Kuvendi i Kosovës do ta ketë mbështetjen e plotë të Qeverisë dhe se bashkërisht do të tejkalojnë çdo sfidë me përgjegjësi dhe me profesionalizëm, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.