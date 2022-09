Manifesta 14: Koncert me dyshen muzikore eksperimentale në Kino Armata, të premten më 9 shtator

Manifesta 14 fton në një koncert në Kino ARMATA me dyshen muzikore eksperimentale Jean-François Pauvros dhe Jean-Marc Montera’s këtë të premte. Performanca është pjesë e programit Four Ways from Sundown të ​​Kino ARMATA-s, i kuruar nga Sezgin Boynik, Alush Gashi dhe Vigan Nimani për Manifesta 14 Prishtina, ku gjithashtu marrin pjesë Felix Kubin, Anna Thew dhe Sylvain George.

Programi është i mbështetur nga Fondacioni Manifesta 13 Marseille, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14 Prishtina.

Shikoni vegzën në vijim për më shumë informata rreth performuesve: https://manifesta14.org/…/jean-francois-pauvros-jean…/

Koncerti është pa pagesë dhe jeni të gjithë të ftuar.

