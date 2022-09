Kryeministri Kurti i dërgon letër urimi Kryeministres së Mbretërisë së Bashkuar, Liz Truss, e fton për vizitë në Kosovë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i ka dërguar letër urimi Liz Truss, me rastin e emërimit si Kryeministre e Mbretërisë së Bashkuar.

Kontinenti ynë përballet me sfida të shumta, që kërkojnë një përgjigje të koordinuar dhe unë ndihem i lehtësuar nga vizioni i qartë, që e theksuat në dy takimet tona në fillim të këtij viti, ka shkruar kryeministri Kurti.

Ndërsa përballemi me pasojat e pandemisë Covid-19, krizën e energjisë dhe koston e rritur të jetesës, së bashku me autoritarizmin në rritje dhe agresionin e paprovokuar të Rusisë kundër Ukrainës, ne presim me padurim udhëheqjen tuaj për ta ndihmuar Evropën dhe pjesën tjetër të botës të navigojnë nëpër këto kohë të vështira. Ju lutem, të jeni e sigurt se, teksa e bëni këtë, mund të mbështeteni në partneritetin, bashkëpunimin dhe solidaritetin e Kosovës, ka shkruar më tej kryeministri.

Ai ka shprehur mirënjohjen e Republikës së Kosovës për mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar në luftën tonë çlirimtare kundër një regjimi gjenocidal.

Në përmbyllje të letër urimit, kryeministri Kurti ftoi kryeministren Truss për vizitë në Kosovë, në mundësinë e parë të përshtatshme për të, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.