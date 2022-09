Manifesta 14: Punimi “Under the Sun-Explain What Happened” nga Flaka Haliti është riinstaluar me mbështetjen e MKRS

Manifesta 14 njofton se punimi “Under the Sun -Explain What Happened” nga Flaka Haliti është riinstaluar me mbështetjen bujare nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës. Me rastin e riinagurimit të këtij punimi, kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në një bisedë publike mes artistes Flaka Haliti dhe kuratores Joanna Warsza sot në orën 18.00 në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve, në Sallën e Kuqe mbi punën e komisionuar nga Manifesta 14 dhe mbi praktikën e përgjithshme të Flaka Halitit. Kjo bisedë është organizuar në bashkëpunim me Autostrada Biennale. Një falënderim i veçantë për Komunën e Prishtinës për mbështetjen në procesin e riinstalimit.

Flaka Haliti është një artiste praktika e së cilës përfshin mix media dhe instalacione hapësinore me një qasje specifike ndaj vendit në të cilin zhvillohen. Në Under the Sun – Explain What Happened, si në shumë nga veprat e saj, artistja mori si pikënisje materialin ndërtimor të gjetur në kontekstin ushtarak. Në këtë rast, materiali që ajo përvetëson dhe përshtat rrjedh nga një bazë e mëparshme e KFOR-it, forcës paqeruajtëse ndërkombëtare të udhëhequr nga NATO në Kosovë. E vendosur pranë qytetit të Prizrenit, ajo është tani shtëpia e Autostradës Hangar, një institucion i ri kulturor që është zhvilluar nga Autostrada Biennale, të cilët e kanë bashkëprodhuar këtë punë, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14 Prishtina.

Under the Sun – Explain What Happened, 2022, © Flaka Haliti. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Agon Nimani, Atdhe Mulla, Ivan Erofeev