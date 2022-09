Mehaj: Mali i Zi konfirmon se do të mbështesë Kosovën në proceset drejt anëtarësimit në nismat rajonale dhe NATO

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka pritur në takim zyrtar ministrin e Mbrojtjes të Malit të Zi, Rasko Konjevic, me qëllim të avancimit të bashkëpunimit bilateral ku nënshkruan memorandumin e bashkëpunimit në nivel të dy ministrive të mbrojtjes.

Nëpërmjet kësaj marrëveshje do të zgjerohet fushëveprimi i bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes që do të ketë ndikim të shumanshëm në të mirën e sigurisë, stabilitetit dhe demokracisë mes Kosovës dhe Malit të Zi si dhe rajonit në përgjithësi.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se bashkëpunimi ynë do të shtrihet që nga shkëmbimet e përvojave profesionale të kuadrove, qendrave tona akademike e specialistike, e deri te angazhimet në mbështetje reciproke me kapacitete operacionale në rast të emergjencave. Paqja, siguria dhe stabiliteti i rajonit janë jetike për të tashmen dhe të ardhmen e popujve tanë dhe rajonit në përgjithësi, si dhe gjeneratave të ardhshme që do vinë pas nesh, prandaj jemi të vendosur që të punojmë bashkërisht për t’i mbrojtur ato.