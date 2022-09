Manifesta 14: Petrit Abazi, kurator, vendos dy vepra individuale arti brenda kufirit fluid

Manifesta 14 njofton se Petrit Abazi, një kurator i lindur në Mitrovicë, bashkon artistët Stanislava Pinchuk dhe Piers Greville për të eksploruar mënyrat e pajtimit, riparimit dhe shërimit, duke vendosur dy vepra individuale arti brenda kufirit fluid dhe të paqartë politik të vetë lumit Ibër që ndan qytetin e Mitrovicës.

Instalacioni i Pinchuk-ut “Evropa pa monumente” paraqet një plazh urban dhe fushëlojë në një qytet me burime tejet të pakta për hapësira publike qytetare dhe rekreative. “Çka është këtu” e Greville-it është një urë e mishëruar nga vetë njerëzit.

Duke vendosur një kornizë në mes të lumit, artisti fton qytetarët nga të dy anët e qytetit të notojnë në shenjë solidariteti, së bashku kundër rrymës. Kanë mbetur vetëm dhjetë për të parë këtë instalacion të jashtëzakonshëm pasi do të çmontohet. Këtë bashkëpunim mund ta shihni në qytetin e Mitrovicës, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14 Prishtina.

Europe Without Monuments,2022,© Stanislava Pinchuk / Yavuz Gallery. Photo © Marcello Maranzan. This project is commissioned by Manifesta 14 Prishtina

What is Here, A live video performance between 20-22nd of July in Mitrovica, 2022 © Piers Greville. Photo © Marcello Maranzan