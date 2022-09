MKRS: Orkestra e Filharmonisë së Kosovës prezantohet me koncert në Izmir të Turqisë, më 25 shtator

Orkestra e Filharmonisë së Kosovës, më 25 shtator 2022, do të prezantohet me koncert në Izmir, në sallën e madhe të Qendrës Prestigjioze të Artit, “Ahmed Adnan”.

Koncerti organizohet në kuadër të Festivalit të 16-të Ballkanik të Kulturës dhe Valleve Tradicionale në Izmir.

Orkestra do të interpretojë uverturën “Coriolan” nga Beethoveni dhe koncertin për piano në a-mol nga Schumanni me soliste, pianisten e mirënjohur turke Yeşim Gökalp. Pjesa e dytë e koncertit për publikun do të sjellë një panoramë të muzikës simfonike shqiptare me vepra nga Çesk Zadeja (suita simfonike “Skëndebeu”), Lorenc Antoni (“Në Prizrenin e vjetër”), Valton Beqiri (“Loja”), Hajrullah Syla (“Uverturë shqiptare”) dhe versionin orkestral të “Bareshës” nga Rexho Mulliqi me solist Shkumbin Bajraktarin në klarinetë. Në këtë koncert i cili do të dirigjohet nga Gridi Kraja, do të interpretohet edhe premiera botërore e veprës “Sinfonietta” e kompozitorit Kreshnik Aliçkaj.

Koncerti përkrahet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës dhe Komuna Metropolitane e Izmirit, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.