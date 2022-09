Manifesta 14: Hana Miletić punon në serinë e saj Materials [Materiale] që nga viti 2015

Manifesta 14 njofton se Hana Miletić punon në serinë e saj Materials [Materiale] që nga viti 2015. Me tekstilet shumëngjyrëshe të qëndisura me dorë që përbëjnë këtë vepër, artistja u përgjigjet vendeve të transformimit dhe riparimit të përkohshëm që has në peizazhet urbane të qytetit.

Punimi i saj paraqitet në katin e tretë të në Grand Hotel Prishtina nën titullin – mbi tranzicionin, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14 Prishtina.

Materials (installation view),2018-2021, © Hana Miletić. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Ivan Erofeev