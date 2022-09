KEK ndal njësinë A-3, si pasojë veprimit të mbrojtjes në ndërpresin e gjeneratorit

Korporata Energjetike e Kosovës njofton se njësia A3 është ndalur si pasojë veprimit të mbrojtjes në ndërpresin e gjeneratorit.

Në këtë drejtim ekipet profesionale të KEK-ut dhe KOSTT-it janë duke punuar në identifikimin e burimit që ka shkaktuar veprimin e kësaj mbrojtje dhe për të mundësuar rikthimin e sigurt të njësisë në punë në kohë optimale.

Lidhur me këtë, KEK ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për mbulimin e mungesave të paraqitura si pasojë e daljes së njësisë A3, në mënyrë që kjo ndalje të mos reflektojë në mungesë të energjisë për qytetarët e vendit.

Lidhur me veprimet e KEK-ut për ditët vijuese do të njoftoheni me kohë, thuhet në postimin në Facebook të KEK-ut.