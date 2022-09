Dogana: Parandalohen mallrat e falsifikuara 

Oficerët doganor gjatë muajit shtator kanë ndërmarr veprime në mbrotjen e ambientit të biznesit, respektivisht në parandalimin e mallrave të falsifikuara.

Si rezultat i ngritjes së bashkëpunimit ndërinstitucional gjithashtu edhe bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, kemi arritur të konfiskojm produkte higjenike të falsifikuara. Të gjitha produktet janë ndaluar gjatë ekzaminimit të mallrave në kufi. Produktet janë konfiskuar pasi kanë rezultuar të falsifikuara, më saktësisht mallrat me markën tregtare “Ariel” në sasi prej 4000 cp si dhe mallrat me markën tregtare “Fairy”.

Mallrat që shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale, në të shumtën e rasteve paraqesin rrezik për shëndetin e qytetarëve dhe zbatimi efikas i masave doganore ndikon pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë publike, thuhet në komunikatën për media e Doganës së Kosovës.