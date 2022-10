Dogana e Kosovës arreston një person të dyshuar për mashtrime me taksa

Pas hetimeve disa mujore nga ana e Doganës dhe nën udhëheqjen e Prokurorisë Themelore në Ferizaj, është arrestuar dhe dërguar në mbajtje një person i dyshuar për kryerje e veprave penale.

Personi i dyshuar është arrestuar pasi ngarkohet me disa vepra penale që ndërlidhen me mashtrimet me taksa doganore, prandaj edhe ngarkohet me:

Falsifikim i Dokumenteve,

Mashtrim, dhe

Shmangie nga Taksat e Detyrueshme Doganore

I dyshuari në mënyrë të përsëritur ka falsifikuar dokumente për automjete me qëllim të shmangies nga taksat e detyrueshme doganore dhe si rrjedhojë e këtij veprimi dëmi I shkaktuar llogaritet të jetë mbi 500,000.00 Euro.

Si rezultat i veprimeve hetimore dhe operative nga Dogana e Kosovës është arritur të rikuperohet shumica e dëmit të shkaktuar duke arritur të sigurohen taksat doganore, thuhet në komunikatën për media e Doganës së Kosovës.