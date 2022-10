OHTK: Pritet të mbyllen 30% e bizneseve për shkak të gjendjes së rënduar

Oda e Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës njofton se kryetari, Hysen Sogojeva ka pritur në takim kryetarët e Njësive Rajonale, ku është diskutuar për shumë çështje e problematika me të cilat po ballafaqohen bizneset në tërë Kosovën.

Kryetarët e Njësive Rajonale janë shprehur shumë të shqetësuar për gjendjen aktuale me të cilën po përballen bizneset e sidomos me ngritjen e çmimeve duke e argumentuar këtë me faktin se nga janari kosto e mallit është ngritur 42% e duke ia shtuar kësaj edhe problemet me të cilat bizneset do të ballafaqohen gjatë dimrit për shkak të paralajmërimeve për krizë energjetike.

Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar që na pret një dimër i vështirë prandaj OHTK kërkon që të gjendet mënyra që këto biznese të ndihmohen përndryshe së paku 30% e tyre rrezikojnë të mbyllen.

Qeveria në vend që të marrë vendime që e rëndojnë edhe më shumë gjendjen e bizneseve, duhet që së bashku me OHTK-në dhe Odat tjera të gjejë mënyra për përkrahjen e tyre që të mbijetojnë.

OHTK do të vazhdojë të jëtë zë dhe përfaqësues i bizneseve para të gjitha institucioneve dhe mekanizmave tjerë, thuhet në komunikatën për media e OHTK-së.