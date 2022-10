Mehaj- Hursch: Synimi ynë, ngritja e kapaciteteve në përputhje me standardet e NATO-s dhe me Forcat e ShBA-ve

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj dhe komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Bashkim Jashari, në kuadër të vizitës zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë takuar me drejtorin e Agjencisë për Bashkëpunim në Sigurinë e Mbrojtjes (DSCA), James. A. Hursch.

“Për dallim nga Serbia që partner ka Rusinë, për ne SHBA mbetet partneri ynë kryesor në këtë drejtim, ngase synimi ynë është të bëjmë ngritjen e kapaciteteve tona në përputhje me standardet e NATO-s, në ndërveprueshmëri me Forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës”, tha ministri Mehaj me këtë rast.