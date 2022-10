PDK nikoqire e LIBSEEN: Miratohet deklarata në mbështetje të liberalizimit të vizave

Kryetari i Partisë Demokratike e Kosovës ka qenë nikoqir i takimit të Rrjetit të Partive Liberale të Evropës Juglindore (LIBSEEN), pas anëtarësimit të PDK-së në këtë rrjet në muajin maj të këtij viti.

Në Prishtinë, në takimin e Komitetit Drejtues të LIBSEEN, pjesëmarrës ishin përfaqësuesit e partive kryesore liberale të Kroacisë, Sllovenisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi etj.

Në këtë takim, i cili mblodhi partitë e Evropës Juglindore të cilat ndajnë vlera liberale dhe demokratike, me propozimin e PDK-së si anëtare, Komiteti ka miratuar Deklaratën për Mbështetjen e Liberalizimit të Vizave dhe Statusit Kandidat për Kosovën.

“Pasi ka hyrë në fazën vendimtare të vendimmarrjes, LIBSEEN bën thirrje për miratimin urgjent nga Këshilli i Evropës të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës në përputhje me propozimin e Komisionit Evropian të datës 18 korrik 2018, bazuar në përmbushjen e të gjitha 95 kritereve. Kujtojmë qëndrimin e Parlamentit Evropian në favor të liberalizimit të vizave të 28 marsit 2019 dhe thirrjet pasuese në rezolutat që kanë të bëjnë me Kosovën”, thuhet në Deklaratën e miratuar nga LIBSEEN në Prishtinë.

Më tej, LIBSEEN konsideron se heqja e barrës financiare dhe administrative të vizave do të ndikojë ndjeshëm dhe drejtpërdrejt në kontaktin mes njerëzve dhe kështu do të nxisë më shumë shkëmbime akademike, kulturore dhe biznesore ndërmjet Kosovës dhe BE-së.

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se kjo Deklaratë, e miratuar sot në Prishtinë nga Rrjeti i Partive Liberale të Evropës Juglindore, është e rëndësishme dhe ndihmuese për përbylljen e procesit të tejzgjatur, por të merituar, për lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës.

“Sot miratuam një deklaratë të përbashkët, e cila adreson perspektivën evropiane të Kosovës, duke përfshirë edhe mbështetjen absolute për liberalizimin e vizave, por edhe aplikimin e Kosovës për të marrë statusin e kandidatit. Kisha kënaqësinë që bashkë me koordinatorin zotëri Jakiç nga Sllovenia të diskutojmë edhe për tema që lidhen me shtete të veçanta të rajonin, duke përfunduar edhe me mbështetjen e tyre të madhe për procesin e anëtarësimit të Kosovës në partinë Aleanca Liberale e Demokratëve të Evropës, që presim të ndodh gjatë këtij viti”, ka thënë Krasniqi.