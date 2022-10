Nikaj: Qeveria dështoi të zbatojë ligjin në veri edhe dëmtoi partneritetin me ShBA-në  

Sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës për Marrëdhënie Ndërkombëtare, Bernard Nikaj, tha sot në konferencë për media se vendimi i djeshëm i Qeverisë në lidhje me targat e veturave në veri të vendit e vërteton përsëri faktin se kryeministri Albin Kurti edhe po tërhiqet nga zbatimi i vendimeve të tij, edhe po e vendos Kosovën në pozicione të kundërta me partnerët ndërkombëtarë.

“I gjithë debati i ditëve të fundit ka qenë i fokusuar në çështjen se a do të zbatohet vendimi legjitim i Qeverisë nga data 1 nëntor, apo do të aprovohet kërkesa e ShBA-së për shtyrje të zbatimit të vendimit për 10 muaj. Në fund, Kryeministri ka vendosur në mënyrë të njëanshme që ta shtyjë zbatimin e vendimit për gati 6 muaj, duke u tërhequr nga qëndrimi i tij, por edhe duke e sjellë Kosovën në pozitë të pafavorshme në raport me ShBA-në dhe partnerët tjerë ndërkombëtarë”, tha Nikaj.

Ai tha se kjo qasje joserioze, po e shndërron Kosovën në palë destruktive dhe po e vë në dyshim mbështetjen ndërkombëtare për vendin dhe mbi të gjitha nuk po arrin realizimin e asnjë objektivi shtetëror.

“Në këtë situatë, qëllimi i Qeverisë do të duhej të ishte ose zbatimi pa shtyrje të mëtejme i vendimit legjitim në funksion të sundimit të ligjit edhe në veri të vendit, ose koordinim i plotë me partnerët ndërkombëtarë për të fuqizuar pozicionin e Kosovës në procesin e Dialogut. Por, me vendimin e Qeverisë nuk u arrit asnjëri nga këto qëllime”, tha ai.

Nikaj tha se një situatë të tillë në raport me ShBA-në, Kosova nuk e ka pasur asnjëherë në të kaluarën.

“Si PDK, shprehim shqetësimin dhe mospajtimin tonë me këtë qasje injoruese dhe mosbashkëpunuese me shtetin më të rëndësishëm për perspektivën zhvillimore të vendit tonë. Kjo vlen edhe për raportet tona me shtetet kyçe të Bashkimit Evropian. Përderisa kemi mbështetur dhe mbështesim çdo veprim e vendim legjitim e kushtetues të Qeverisë e të institucioneve shtetërore për shtrirjen e ligjshmërisë në çdo cep të Kosovës, ne besojmë se këto qëllime më së miri arrihen duke pasur komunikim dhe koordinim me partnerët tanë ndërkombëtarë”, tha ai.

Nikaj ka ftuar qeverinë e Kosovës që të dalë me qëndrim zyrtar dhe të bëhet transparente për qytetarët e Kosovës në lidhje me planin franko-gjerman që tash e sa ditë ndodhet në Zyrën e Kryeministrit, por po mbahet fshehtë nga qytetarët e Kosovës.

Ai tha se qytetarët e Kosovës duhet ta kuptojnë qëndrimin zyrtar të Qeverisë për këtë plan këtu në Prishtinë e jo të informohen për detajet e tij nga konferencat në Beograd, thuhet në komunikatën për media e PDK-së.