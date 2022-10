Policia: Zbatohet plani operativ me qëllim të identifikimit të fëmijëve lëmosh-kërkues si viktima të trafikimit

Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore (DHTQNj), ka hartuar dhe zbatuar një plan operativ me qëllim të identifikimit të fëmijëve lëmosh-kërkues si viktima të mundshme të trafikimit. Zbatimi i këtij plani është shtrirë në tërë territorin e vendit dhe në zbatim të tij janë përfshirë njësi të ndryshme policore, prokuroria dhe Qendra për Punë Sociale.

Gjatë realizimit të këtij plani janë identifikuar 33 fëmijë lëmosh- kërkues (21 shtetas të Kosovës dhe 12 shtetas të Shqipërisë), po ashtu janë identifikuar edhe 27 lëmoshë kërkues të rritur (16 shtetas të Kosovës dhe 11 shtetas të Shqipërisë). Numri i përgjithshëm i lëmosh-kërkuesve ka qenë 60 lëmoshë kërkues.

Të gjithë fëmijët lëmosh-kërkues kanë qenë të shoqëruar nga familjaret e tyre dhe të pajisur me dokumente. Në prani të punëtorit social, të gjithë fëmijëve u është plotësuar formulari me shënime dhe janë marre në pyetje familjaret e tyre me qëllim të identifikimit të viktimave potenciale të trafikimit me njerëz.

Policia ka iniciuar 18 rate penale ‘keqtrajtim apo braktisje e fëmijës’ ndaj 22 të dyshuarve, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.