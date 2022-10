KMDLNj: Vazhdon heshtja mortore e institucioneve të Kosovës për propozimin franko-gjerman

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut ka reaguar duke thënë se qe një kohë po qarkullon në opinion një ballon provues në formë të propozimit për një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, i njohur si propozimi franko – gjerman. Këtë propozim, emisarët e këtyre dy shteteve ia kanë dorëzuar kryeministrit Kurti në Prishtinë dhe presidentit Vuçiq, në Beograd. Në kohën kur Vuçiq e ka bërë publik këtë propozim, kryeministri Kurti e ka mohuar kurse presidentja Osmani fillimisht e mohoi për të pranuar pastaj se ka një propozim të tillë.

Deri më tani nuk ka asnjë informatë nga Qeveria e Kosovës, as për formën e as për përmbajtjen e këtij propozimi prandaj është krijuar hapësirë për manipulim dhe dezinformim duke e bërë edhe më të mjegulluar këtë. Qeveria e Kosovës ka demonstruar papërgjegjësi të skajshme duke mos u treguar aspak transparente, as për bisedime e as për marrëveshjen e propozuar kurse opozita është treguar e pavullnetshme dhe e pavendosur që me metoda parlamentare ta detyrojë kryeministrin Kurti të informojë qytetarët për bisedimet me Serbinë dhe Marrëveshjen e propozuar. Në këtë rast, në mungesë të gatishmërisë së qeverisë së Kosovës të jetë transparenta, opozita duhet të bëhet zëri i qytetarëve e që nuk është.

KMDLNj mendon se për çështje madhore për vendin nuk mund të merren vendime pa opozitën dhe pa qyterarë. Nëse përmbajtja e tekstit të Marrëveshjes për normalizim është ai që po qarkullon në disa media, nuk do të ketë njohje reciproke, nuk do të ketë ulëse në OKB për Kosovën dhe se Asociacioni nuk do të jetë pjesë e pakos së Marrëveshjes dhe është pikëpyetje pranimi nga 5 shtetet mosnjohëse. Për këtë arsye Qeveria e Kosovës duhet t’i drejtohet opinionit me informata të sakta, duke mos e mjegulluar edhe më shumë këtë gjendje. E drejta për Informim është e drejtë elementare e njeriut dhe, si e tillë është e patjetërsueshme dhe qytetarët nuk duhet të privohen nga kjo e drejtë, sikur deri më tani, thuhet në komunikatën për media e KMDLNJ-së.