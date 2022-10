Komuna e Prishtinës njofton se për shkak të punimeve në një segment të Rrugës “Hollger Petersen“ afër EULEX-it, kërkohet që të mos parkohen veturat nga dita e hënë, 31 tetor.

Ky parkim i veturave do të shndërrohet në korsi të rrugës, ku veturat që do të kthehen për Rrugën B, do ta kenë korsinë e veçantë.

Rruga do të trajtohet në tërësi dhe do të rregullohet një parking tjetër për vetura afër saj, thuhet në postimin në Facebook të Komunës së Prishtinës.