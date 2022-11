Më 3- 4 nëntor fillon punimet Takimi i Nëntë i Komisionit Parlamentar për Stabilizim-Asociim BE – Kosovë

Më 3 dhe 4 nëntor 2022, në Kuvendin e Republikës së Kosovës mbahet Takimi i Nëntë i Komisionit Parlamentar për Stabilizim-Asociim BE – Kosovë.

Nesër, punimet do të fillojnë në orën 16:00, ndërsa do të drejtohen nga dy bashkëkryesuesit e komisionit, Mimoza Kusari-Lila dhe Romeo Franz, të cilët gjithashtu do të mbajnë nga një fjalim hyrës.

Në vazhdim ligjvënësve me nga një fjalë rasti do t’u drejtohen kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca, ministri Elbert Krasniqi, në emër të qeverisë, si dhe shefi i Zyrës së BE-së/Përfaqësuesi Special i BE-së në Kosovë, Tomáš Szunyog.

Do të diskutohet gjithashtu lidhur me progresin e arritur në reformat që lidhen me integrimin në BE, të drejtat themelore me fokus te komunitetet jo shumicë, të drejtat e grave dhe dhunën ndaj grave, sundimin e ligjit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, për shoqërinë civile dhe mediat, krizën energjetike, kujdesin shëndetësor dhe mjedisin.

Në ditë e dytë, më 4 nëntor, ndërkaq, temë e diskutimit do të jetë dialogu i lehtësuar nga BE-ja ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe bashkëpunimi rajonal, thuhet në komunikatën për media e Kuvendit të Kosovës.