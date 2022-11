Inaugurohet Rrjeti Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim – KREN

Kosova sot, është kampione në rajon dhe e krahasueshme me shtetet e zhvilluara të Bashkimit Evropian për shtrirje dhe përdorim të Internetit brezgjerë, kurse synimi ynë është shfrytëzimi sa më i lartë i kësaj infrastrukture digjitale në të gjitha sferat e jetës, me qëllim të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, kështu u shpreh Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në inaugurimin e Rrjetit Kombëtar për Hulumtim dhe Edukim – KREN.

Në fjalën e tij, kryeministri tha se në programin tonë qeverisës, përmirësimi i mjedisit për kërkime dhe inovacion është identifikuar si një prej fushave për intervenim dhe zhvillim. Duke rikujtuar se në fund të muajit tetor është lansuar zyrtarisht Strategjia e Arsimit 2022-2026, që ka buxhet 82% më të lartë sesa Plani Strategjik i Arsimit 2017-2021, kryeministri theksoi se për herë të parë, digjitalizimi trajtohet si një nga pesë shtyllat dhe objektivat strategjike të arsimit, me një buxhet të dedikuar prej 52 milionë euro.

Ai falënderoi ministrinë e Ekonomisë dhe Bankën Botërore, për mbështetjen e parezervë në realizimin e këtij projekti, që kyçë Kosovën në rrjetin më të madh akademik pan-Evropian GÉANT. Gjithashtu, shprehu mbështetjen tij për Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, dhe të gjithë akterët tjerë relevantë, që në bashkëpunim edhe me partnerët tanë ndërkombëtarë të punohet në përmirësimin e vazhdueshëm të mjedisit për kërkime dhe inovacion në vendin tonë.

Rrjeti KREN i cili u përurua sot është kontribuues kyç në krijimin e infrastrukturës digjitale për sistemin arsimor dhe do të ndihmojë në zbatimin e politikave për arsim, kërkim dhe inovacion. KREN iu ofron të gjitha Institucioneve të Arsimit të Lartë në Kosovë qasje në infrastrukturë moderne, platforma, softuerë e literaturë moderne, dhe mundësi bashkëpunimi e shkëmbimi njohurish brenda dhe jashtë kufijve të Kosovës.

“Ky rrjet po ashtu do të luajë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e institucioneve arsimore e kërkimore, hulumtuesve dhe palëve të tjera të interesuara nga Kosova; për aplikim e qasje më të lehtë në fondet e programeve të Bashkimit Evropian, aty ku Kosova është anëtare si për shembull në Horizon Europe, Erasmus+, e së shpejti edhe Digital Europe”, deklaroi kryeministri Kurti në fjalën e tij.

Në këtë ngjarje, kryeministri Kurti u shoqërua nga ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli dhe ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci.

Pas inaugurimit, kryeministri Kurti pa nga afër demonstrimin praktik të dhomave të punës në të cilat janë të lidhura gjithsej 28 njësi universitare dhe mundësitë që në të ardhmen të lidhen edhe njësi tjera siç janë institutet dhe shkollat në vend.

Para një muaji e gjysmë u inaugurua Sistemin Nacional për Monitorimin e Spektrit Frekuencor (SNMS), dhe së shpejti do të realizohet edhe lidhja e fshatit të fundit në vendin me infrastrukturë fikse brezgjerë. Së bashku me krijimin e rrjetit KREN, këto aktivitete janë në kuadër të projektit të Ekonomisë Digjitale të Kosovës – KODE, të realizuar nga Ministria e Ekonomisë, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.