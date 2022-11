MPB: Mbahet takimi i 8-të lokal i grupit për zbatimin e udhërrëfyesit për AVL-të

Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës, mbajti takimin e 8-të lokal koordinues për udhërrëfyesin, për një zgjidhje të qëndrueshme për zotërimin e paligjshëm, keqpërdorimin dhe trafikimin e Armëve të Vogla dhe të Lehta dhe municioneve (AVL). Takimin e hapi, Koordinatori Kombëtar për AVL-të, njëherit zëvendësministër i Punëve të Brendshme, Blerim Gashani.

Me këtë rast zëvendësministri Gashani falënderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrje, sidomos qeveritë gjermane dhe franceze, të cilat së bashku me SEESAC dhe UNDP, po vazhdojnë të përkrahin MPB-në në shumë fusha për zvogëlimin e rreziqeve nga AVL-të.

Zëvendësministri Gashani theksoi se janë rritur aktivitetet dhe do të rriten për të pasur sukses në të gjitha sferat e organizimit shtetëror, institucional dhe shoqëror. Ai tha se gjatë kësaj periudhe raportuese, është bërë punë aktive për realizimin e aktiviteteve që derivojnë nga udhërrëfyesi, por edhe nga Strategjia Nacionale për Armët e Vogla dhe të Lehta.

“Kapacitetet tona në fushën e kontrollit kufitar, mbikëqyrjes së vijës së gjelbër kufitare, analizës se përbashkët të riskut dhe po ashtu edhe përmirësimit të hetimeve të trafikimit të armëve dhe kriminalitetit me armë si dhe aspekti teknologjik, janë duke u rritur me ndihmën dhe përkrahjen e donatorëve në kuadër të implementimit të projekteve të paraqitura në kuadër të zbatimit të Udhërrëfyesit Rajonal për Armët e Vogla dhe të Lehta”, theksoi zëvendësministri Gashani.

Zëvendësministri Gashani vuri në dukje se Kosova tanimë ka funksionalizuar plotësisht Pikën Kryesore për Armë (FFP), e cila është vendosur në Policinë e Kosovës dhe ky mekanizëm po jep një kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e Armëve të Vogla dhe të Lehta dhe ka një rol të veçantë në fushën e kontrollit dhe inteligjencës se kriminalitetit me armë. Njëkohësisht, Pika Kryesore për Armë (FFP) shërben edhe si qendër për pranimin e të gjitha informatave që ndërlidhen me armë, qoftë informata ndërinstitucionale në nivel kombëtar, por edhe si kanal i komunikimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën e përbashkët kundër trafikimit të armëve.

“Po ashtu, tani është krijuar edhe sistemi i ri për regjistrimin e armëve SERA, i cili është funksional dhe komplet i dixhitalizuar, që mundëson monitorim dhe kontroll të rreptë të të gjitha proceseve që ndërlidhen me armët e zjarrit që nga fazat e para të kontrollit të armëve legale”, theksoi ndër të tjera zëvendësministri Gashani.

Ai në këtë takim tregoni edhe për fazat në të cilat gjendet ligji i ri për armë dhe Strategjia për Kontrollin e Armëve të Vogla dhe të Lehta. Gashani theksoi se të dyja këto dokumente do të plotësojnë mangësitë që kanë qenë në dokumentet e kaluara.

“Unë jam i sigurt që si në të gjitha fushat tjera, në veçanti ato të sigurisë, ku ju na keni përkrahur me mjete financiare dhe ekspertë, edhe Udhërrëfyesi për Armë të Vogla dhe të Lehta do të zbatohet dhe do të jetë i suksesshëm në mënyrë që të zvogëlojmë ndjeshëm numrin e armëve në posedim të paligjshëm si dhe keqpërdorimin e tyre”, theksoi zëvendësministri Gashani.