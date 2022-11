Aliu: Kosova pjesëmarrëse në Konferencën për ndryshime klimatike të Kombeve të Bashkuara

Për herë të parë Kosova do të jetë pjesëmarrëse në Konferencën për Ndryshime Klimatike të Kombeve të Bashkuara.

Ministri I Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu me ftesë të Qeverisë Gjermane dhe ministres së Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Anna Baerbock, do të merr pjesë në Konferencën e Anëtarëve (COP27), me ç’rast do të zhvillojmë takime bilaterale lidhur me financimet e mundshme për adaptimin ndaj ndryshimeve klimatike dhe implementimim e Marrëveshjes së Parisit.

Aliu në postimin e tij në Facebook ka thënë se pasi që mbetemi i vetmi shtet pa qasje direkte në fondet multilaterale të OKB-së, me datë 18 nëntor, në hapësirat e Pavilionit Gjerman në Egjipt, do të prezantojmë agjendën tonë që ka të bëjë me nevojat për investime në përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe synimet tona për dekarbonizimin.