Kuvendi nënshkruan memorandum mirëkuptimi me Federatën Pan-Shqiptare “Vatra”

Kuvendi i Republikës së Kosovës nënshkroi sot Memorandum Mirëkuptimi me Federatën Pan-Shqiptare “Vatra”, për bashkëpunim për krijimin dhe hartimin e një strategjie mbarëkombëtare.

Memorandumi i Mirëkuptimit u nënshkrua nga kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca dhe kryetari i Federatës Pan-Shqiptare “Vatra”, Elmi Berisha.

Kryetari Konjufca me këtë rast tha se Federata Pan-Shqiptare Vatra ka lënë gjurmë në shtetndërtimin e Kosovës, duke dhënë kontribut të vazhdueshëm për pavarësinë e Kosovës dhe për gjithçka që ka qenë e mirë dhe e nevojshme për bërjen e shtetit.

Konjufca shtoi se dyert e Kuvendit gjithnjë do të jenë të hapura për këtë Federatë dhe inkurajon që të vazhdojë njëjtë me punën e saj sikur deri më tani.

Ndërsa kryetari i Federatës “Vatra”, Elmi Berisha, tha se tash është koha më e mirë që të kanalizohen energjitë tona, intelektuale dhe lobuese, në mënyrë që të formalizohet njohja reciproke me Serbinë.

Sipas tij, kjo energji duhet të përdoret nga shqiptarët me të gjitha institucionet e tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Përmes këtij memorandumi Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe Federata “Vatra” zotohen se do të bashkëpunojnë në aktivitete, duke pasur parasysh pikat e interesit të përbashkët. Kuvendi do të mbështes aktivitetet e kësaj Federate dhe promovimin e tyre, ndërsa Federata “Vatra”, sipas nevojës do të ofrojë mbështetje për Ministrinë e Jashtme dhe të Diasporës, me qëllim rakordimin e politikës së jashtme të Republikës së Kosovës me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe lobimit në favor të Kosovës.

Sipas Memorandumit po ashtu Federata Pan-Shqiptare “Vatra” do të shërbejë si promovuese dhe garantuese e hapësirave dhe mundësive që ofron ekonomia dhe tregu i Republikës së Kosovës për komunitetet shqiptaro-amerikane të biznesit në Amerikë, ndërsa Kuvendi i Kosovës dakordohet të bashkëpunojë në fushën e sigurisë kombëtare, politikës së jashtme, ekonomisë dhe biznesit, si dhe në fusha të tjera të interesit të përbashkët, gjithmonë duke pasur primare interesat kombëtare dhe ndërkombëtare në bashkëpunim me politikën e SHBA-ve dhe BE-së, thuhet në komunikatën për media e Kuvendit të Kosovës.