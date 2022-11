MKRS: Orkestra e Filharmonisë së Kosovës mbajti koncertin i cili solli program të veçantë për publikun

Ministria e Kulturës ka njoftuar se Orkestra e Filharmonisë së Kosovës në koncertin e mbajtur solli një program të veçantë për publikun.

Nën drejtimin e mjeshtrit Gridi Kraja, koncerti u hap me uverturën “Coriolan” nga L. V. Beethoven për të vazhduar me “Koncertin në G-dur” nga M. Ravel në interpretim të pianistes së re por të dalluar kosovare Anila Aliu e cila u rikthye në një koncert me Filharmoninë e Kosovës pas 10 vitesh.

Ajo debutoi me Filharmoninë kur ishte vetëm 12 vjeç, si fituese e çmimit “Pianisti i Ri”.

Pjesa e dytë e koncertit vazhdoi me premierën botërore të “Simfoni Epike” nga Fatos Qerimaj me tekst të Robert Wilton dhe me soliste mexosopranon Diellza Sylejmani.

Interpretimi i veprës ‘Simfoni Epike” vjen si rezultat i përkushtimit të Filharmonisë së Kosovës në realizimin e premierave të kompozitorëve bashkëkohor nga Kosova dhe Shqipëria, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.