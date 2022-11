Borell: Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për targat

Përfaqësuesi i lartë i BE-së Josep Borrell ka njoftuar se Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për targat.

Borell në postimin e tij në Twiiter ka thënë se kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë nën lehtësimin e BE-së kanë rënë dakord për masat për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm dhe për t’u përqëndruar plotësisht në propozimin për normalizimin e marrëdhënieve të tyre.

Serbia do të ndalojë lëshimin e targave me emërtimet e qyteteve të Kosovës dhe Kosova do të ndërpresë veprimet e mëtejshme në lidhje me riregjistrimin e automjeteve.